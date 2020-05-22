2020-05-22T18:41:10+03:00
Общество

В Тверской области изменили схему движения транспорта из-за ремонтов на автодорогах

Где-то устроено реверсивное движение, где-то - вовсе ограничено
Александр ЖМУЛИН
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Запланировано отремонтировать более 480 км дорог в регионе в этом году. Фото: ПТОЗапланировано отремонтировать более 480 км дорог в регионе в этом году. Фото: ПТО
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На всех региональных дорогах, включенных в планы ремонта по нацпроекту, ведутся работы.

По информации областного правительства, в областную программу вошло семь объектов общей протяженностью 153,6 км, что в полтора раза больше чем в 2019 году.

В настоящее время работы проводятся на автодорогах «Красномайский – Фирово» с 33 км по 39 км и с 41 км по 57 км, «Тверь – Рождествено – 1-е Мая – Ильинское» с 41 км по 60 км, «Москва - Рига» - Андреаполь – Пено – Хитино» на участках с 58 км по 64 км, с 66 км по 73 км, 99 км по 107 км, с 108 км по 121 км.

Также ремонтируются участки дорог «ДубнаКимрыГорицы» с 42 км по 61 км и с 68 км по 69 км, «Тверь – БежецкВесьегонскУстюжна» с 250 км по 499 км, «ТоржокОсташков» с 34 км по 39 км, «Осташков – СелижаровоРжев» с 47 км по 76 км.

На ремонтируемых участках временно устроено реверсивное движение транспорта.

Также ограничено движение транспорта на автомобильной дороге «Конаково – Дулово – Высоково» с 18 км по 30 км, ремонт которой проводится в рамках региональной программы дорожных работ.

Как и говорил губернатор Игоря Руденя, пандемия не влияет на планы по ремонту автодорог в регионе.

В 2020-м по областной программе запланировано отремонтировать более 480 км региональных трасс.

ИСТОЧНИК KP.RU

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