2020-05-22T18:27:59+03:00
Общество

В Тверской области в МФЦ появилось пять новых услуг

Это новые возможности для семей и аграриев
Александр ЖМУЛИН
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Решение по МФЦ обсудили на заседании областного президиума под председательством губернатора. Фото: ПТОРешение по МФЦ обсудили на заседании областного президиума под председательством губернатора. Фото: ПТО
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На заседании президиума областного правительства, которое 22 мая провел губернатор Игорь Руденя, одобрено расширение перечня услуг в многофункциональных центрах региона. В МФЦ теперь можно будет получить еще пять новых услуг.

Это предоставление ежемесячной выплаты семьям на детей в возрасте от трех до семи лет, а также единовременной выплаты мужчинам, награжденным почетным знаком «Слава отца».

Помимо этого, в МФЦ можно будет получить областные субсидии для аграриев: на стимулирование повышения продуктивности в молочном скотоводстве, на возмещение части затрат при производстве молока и за реализованное мясо кроликов.

Напомним, что по поручению губернатора филиалы МФЦ возобновили работу с 25 апреля. Но там установлен строгий санитарный режим и предварительная запись на прием документов.

Записаться можно на официальном сайте тверского МФЦ, с помощью мобильного приложения «Мои документы онлайн», по телефону горячей линии МФЦ (8-800-450-00-20) и телефонам филиалов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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