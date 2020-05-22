На семи дорогах в Тверской области ограничат движение в июне
В Тверской области продолжают ремонтировать автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
По сообщению регионального Министерства транспорта, с 4 июня будет временно введено реверсивное движение, а также ограничение движения для крупногабаритных машин (шириной более трёх метров) на участках следующих дорог:
-Конаково-Дулово-Высоково;
-Красномайский-Фирово,Тверь-Рождествено-1 Мая-Ильинское;
-«Москва-Рига»-Андреаполь-Пено-Хитино;
-Дубна-Кимры-Горицы;
-Тверь-Бежецк-Весьегонск-Устюжна;
-Торжок-Осташков;
-Осташков-Селижарово-Ржев.
Автомобилистов просят быть внимательными к дорожным знакам и по возможности выбирать объездные пути.
Подробнее об ограничениях:
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ИСТОЧНИК KP.RU