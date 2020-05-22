На семи дорогах в Тверской области ограничат движение в июне

22 Май 2020 2020-05-22T17:48:37+03:00

На дорогах введут реверс и ограничат движение крупногабаритных авто. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Там будет вестись ремонт

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В Тверской области продолжают ремонтировать автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

По сообщению регионального Министерства транспорта, с 4 июня будет временно введено реверсивное движение, а также ограничение движения для крупногабаритных машин (шириной более трёх метров) на участках следующих дорог:

-Конаково-Дулово-Высоково;

-Красномайский-Фирово,Тверь-Рождествено-1 Мая-Ильинское;

-«Москва-Рига»-Андреаполь-Пено-Хитино;

-Дубна-Кимры-Горицы;

-Тверь-Бежецк-Весьегонск-Устюжна;

-Торжок-Осташков;

-Осташков-Селижарово-Ржев.

Автомобилистов просят быть внимательными к дорожным знакам и по возможности выбирать объездные пути.

Подробнее об ограничениях:

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ИСТОЧНИК KP.RU