В Тверской области "Сапсан" насмерть сбил 83-летнего пенсионера

22 Май 2020 2020-05-22T17:20:27+03:00

Трагедия произошла на 443 километре Октябрьской железной дороги, рядом с Лихославлем. Фото: Петр СОКОЛОВ

Машинист пытался затормозить состав, но это не помогло

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Сегодня, 22 мая, около 11:50 высокоскоростной поезд "Сапсан" сбил 83-летнего мужчину. Это случилось на 443 километре Октябрьской железной дороги, рядом с Лихославлем.

Погибший под колёсами "Сапсана" пенсионер был местным жителем. Он попытался перейти железнодорожные пути перед движущимся поездом.

По сообщению пресс-службы Линейного отдела полиции на станции Тверь, машинист "Сапсана" пытался предотвратить трагедию. Он подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение. Однако наезда избежать не удалось.

По данному факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU