В Тверской области "Сапсан" насмерть сбил 83-летнего пенсионера
Машинист пытался затормозить состав, но это не помогло
Трагедия произошла на 443 километре Октябрьской железной дороги, рядом с Лихославлем.Фото: Петр СОКОЛОВ
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Сегодня, 22 мая, около 11:50 высокоскоростной поезд "Сапсан" сбил 83-летнего мужчину. Это случилось на 443 километре Октябрьской железной дороги, рядом с Лихославлем.
Погибший под колёсами "Сапсана" пенсионер был местным жителем. Он попытался перейти железнодорожные пути перед движущимся поездом.
По сообщению пресс-службы Линейного отдела полиции на станции Тверь, машинист "Сапсана" пытался предотвратить трагедию. Он подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение. Однако наезда избежать не удалось.
По данному факту проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU