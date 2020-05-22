2020-05-22T16:54:14+03:00
Экономика

В Тверской области для самозанятых вводят "Налог на профессиональный доход"

Принят проект регионального закона
Ольга ТРОФИМОВА
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В ближайшее время законопроект будет внесён на рассмотрение в Законодательное Собрание региона Фото: ПТОВ ближайшее время законопроект будет внесён на рассмотрение в Законодательное Собрание региона Фото: ПТО
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22 мая на заседании Президиума Правительства Тверской области под руководством Игоря Рудени был принят проект регионального закона о поддержке самозанятых граждан.

Согласно документу, с 1 июля на территории Верхневолжья планируется ввести специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход".

В ближайшее время законопроект будет внесён на рассмотрение в Законодательное Собрание региона.

По оценке регионального Минэкономразвития, около 4000 жителей области являются самозанятыми. Специальный режим для них предусматривает, вместо НДФЛ 13% (для физических лиц) и налогов по стандартным схемам налогообложения (для ИП), только налог по льготной ставке – 4% при предоставлении услуг физическим лицам, 6% - при предоставлении услуг юридическим лицам.

- Надеюсь, что такое решение даст возможность нашим гражданам устойчиво пройти этот период и внести свой вклад в укрепление нашей региональной экономики, - отметил Игорь Руденя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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