В Тверской области для самозанятых вводят "Налог на профессиональный доход"
22 мая на заседании Президиума Правительства Тверской области под руководством Игоря Рудени был принят проект регионального закона о поддержке самозанятых граждан.
Согласно документу, с 1 июля на территории Верхневолжья планируется ввести специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход".
В ближайшее время законопроект будет внесён на рассмотрение в Законодательное Собрание региона.
По оценке регионального Минэкономразвития, около 4000 жителей области являются самозанятыми. Специальный режим для них предусматривает, вместо НДФЛ 13% (для физических лиц) и налогов по стандартным схемам налогообложения (для ИП), только налог по льготной ставке – 4% при предоставлении услуг физическим лицам, 6% - при предоставлении услуг юридическим лицам.
- Надеюсь, что такое решение даст возможность нашим гражданам устойчиво пройти этот период и внести свой вклад в укрепление нашей региональной экономики, - отметил Игорь Руденя.
ИСТОЧНИК KP.RU