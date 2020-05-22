Госавтоинспекция продолжает проверки междугородних автобусов в Тверской области

22 Май 2020 2020-05-22T16:34:17+03:00

В Тверской области продолжаются проверки автобусов Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

За минувшую неделю выявлено 12 нарушений

Изменить размер текста: A A

Госавтоинспекция Тверской области продолжает работу по сплошным проверкам автобусов, осуществляющих перевозку пассажиров на междугородних и межрегиональных маршрутах.

Рейды состоялись в семи муниципальных образованиях региона.

В период с 15 по 21 мая сотрудниками Госавтоинспекции проверен 71 автобус, выявлено 12 нарушений.

Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения передавать в ведомство информацию о грубых нарушениях ПДД водителями пассажирского транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU