Госавтоинспекция продолжает проверки междугородних автобусов в Тверской области
За минувшую неделю выявлено 12 нарушений
В Тверской области продолжаются проверки автобусовФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Госавтоинспекция Тверской области продолжает работу по сплошным проверкам автобусов, осуществляющих перевозку пассажиров на междугородних и межрегиональных маршрутах.
Рейды состоялись в семи муниципальных образованиях региона.
В период с 15 по 21 мая сотрудниками Госавтоинспекции проверен 71 автобус, выявлено 12 нарушений.
Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения передавать в ведомство информацию о грубых нарушениях ПДД водителями пассажирского транспорта.
ИСТОЧНИК KP.RU