Главы поселений Бельского района оштрафованы за нарушение пожарной безопасности

22 Май 2020 2020-05-22T16:30:16+03:00

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Прокуратурой главам трех поселений Бельского района объявлены предостережения о недопустимости нарушения законодательства о пожарной безопасности.

В ходе прокурорской проверки установлено, что в населенных пунктах, расположенных на территориях Демяховского, Кавельщинского и Пригородного сельских поселений неработает стационарная телефонная связь (таксофон), отсутствует звуковая сигнализация для оповещения людей о пожаре, имеются ветхие строения, не организована уборка сухой растительности, пожарный водоём зарос травой, а подъезд к нему отсутствует.

Устранение нарушений находится на контроле в прокуратуре района.

ИСТОЧНИК KP.RU