Главы поселений Бельского района оштрафованы за нарушение пожарной безопасности
Прокуратурой главам трех поселений Бельского района объявлены предостережения о недопустимости нарушения законодательства о пожарной безопасности.
В ходе прокурорской проверки установлено, что в населенных пунктах, расположенных на территориях Демяховского, Кавельщинского и Пригородного сельских поселений неработает стационарная телефонная связь (таксофон), отсутствует звуковая сигнализация для оповещения людей о пожаре, имеются ветхие строения, не организована уборка сухой растительности, пожарный водоём зарос травой, а подъезд к нему отсутствует.
Устранение нарушений находится на контроле в прокуратуре района.
ИСТОЧНИК KP.RU