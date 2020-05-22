2020-05-22T16:30:16+03:00
Общество

Главы поселений Бельского района оштрафованы за нарушение пожарной безопасности

Нарушения выявила прокуратура Тверской области
Ольга ТРОФИМОВА
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Нарушения пожарной безопасности выявила прокуратура Фото: архив "КП"Нарушения пожарной безопасности выявила прокуратура Фото: архив "КП"
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Прокуратурой главам трех поселений Бельского района объявлены предостережения о недопустимости нарушения законодательства о пожарной безопасности.

В ходе прокурорской проверки установлено, что в населенных пунктах, расположенных на территориях Демяховского, Кавельщинского и Пригородного сельских поселений неработает стационарная телефонная связь (таксофон), отсутствует звуковая сигнализация для оповещения людей о пожаре, имеются ветхие строения, не организована уборка сухой растительности, пожарный водоём зарос травой, а подъезд к нему отсутствует.

Устранение нарушений находится на контроле в прокуратуре района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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