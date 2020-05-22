Главные вопросы о выплатах семьям разъяснили жителям Тверской области

22 Май 2020 2020-05-22T16:21:28+03:00

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Специалисты Тверского отделения ПФР провели информационный телефонный марафон по вопросам выплат семьям. На линию поступило 114 звонков. Самый распространённый вопрос - где оформить выплаты.

- Ежемесячную выплату 5000 рублей семьям с детьми до трёх лет можно оформить на Госуслугах или на официальном сайте пенсионного фонда. Документы на единовременную выплату 10 тысяч рублей семьям с детьми 3 - 16 лет - на портале Госуслуг, - сообщают специалисты.

Оформить выплаты можно и в МФЦ, а также в клиентских службах ПФР. Но сегодня Пенсионный фонд принимает только по предварительной записи по телефону (4822) 45-20-80.

Жители региона также интересовались, могут ли опекуны подать заявление на ежемесячную выплату.

- Могут, - отвечают в ПФР. - Но заявление нужно подать лично в территориальный орган ПФР или офис МФЦ.

Кроме того, родители спрашивали об оформлении СНИЛС для детей, так как это обязательно для получения единовременной выплаты в 10 тысяч рублей.

-В органах ПФР лицевые счета на детей открываются автоматически, - отвечают специалисты. - СНИЛС на ребёнка его законный представитель может открыть и по заявлению. Уточнить информацию о наличии у ребенка СНИЛС и задать все вопросы можно по телефону: (4822) 45-20-80 или в личном кабинете на сайте ПФР.

ИСТОЧНИК KP.RU