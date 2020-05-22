В ДТП на Маршала Конева в Твери пострадали два человека
Угрозы жизни нет
ДТП на Маршала Конева в Твери Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла днем, 22 мая, в районе дома №12 корпус 1 на улице Маршала Конева в Твери.
В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что 29-летний водитель автомобиля "Опель" столкнулся с автомобилем "Шевроле" под управлением 38-летнего мужчины.
В результате ДТП пострадали двое - водитель "Опеля" и пассажирка "Шевроле". Они получили травмы и были доставлены в медучреждение. Угрозы жизни нет. Участники ДТП трезвые.
ИСТОЧНИК KP.RU