В ДТП на Маршала Конева в Твери пострадали два человека

22 Май 2020 2020-05-22T16:11:41+03:00

ДТП на Маршала Конева в Твери Фото: УГИБДД России по Тверской области

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Авария произошла днем, 22 мая, в районе дома №12 корпус 1 на улице Маршала Конева в Твери.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что 29-летний водитель автомобиля "Опель" столкнулся с автомобилем "Шевроле" под управлением 38-летнего мужчины.

В результате ДТП пострадали двое - водитель "Опеля" и пассажирка "Шевроле". Они получили травмы и были доставлены в медучреждение. Угрозы жизни нет. Участники ДТП трезвые.

ИСТОЧНИК KP.RU