Администрацию Старицы Тверской области обязали оборудовать места для сбора мусора
Прокуратура Старицкого района обратилась в суд с исковым заявлением на администрацию города Старицы о возложении обязанностей привести места накопления твердых коммунальных отходов в соответствие требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства.
Суд иск рассмотрел и обязал муниципальный орган установить ограждения площадок ТБО на ул. Захарова 40, ул. Первомайской 16 и на ул. Чернозерского 8.
Кроме того, по данным адресам и на улице Вагжанова, 24 площадки необходимо оборудовать бетонным или асфальтовым покрытием, ограничить бордюром и разместить информацию об обслуживаемых объектах и о собственнике упомянутых площадок.
Решение суда вступило законную силу, устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.
ИСТОЧНИК KP.RU