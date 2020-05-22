Администрацию Старицы Тверской области обязали оборудовать места для сбора мусора

22 Май 2020 2020-05-22T14:35:53+03:00

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Прокуратура Старицкого района обратилась в суд с исковым заявлением на администрацию города Старицы о возложении обязанностей привести места накопления твердых коммунальных отходов в соответствие требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства.

Суд иск рассмотрел и обязал муниципальный орган установить ограждения площадок ТБО на ул. Захарова 40, ул. Первомайской 16 и на ул. Чернозерского 8.

Кроме того, по данным адресам и на улице Вагжанова, 24 площадки необходимо оборудовать бетонным или асфальтовым покрытием, ограничить бордюром и разместить информацию об обслуживаемых объектах и о собственнике упомянутых площадок.

Решение суда вступило законную силу, устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU