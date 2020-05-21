Театры оживают: Тверской ТЮЗ начал продажу билетов на спектакли в новом сезоне

21 Май 2020 2020-05-21T12:11:23+03:00

Билеты будут продаваться с указанием точного времени начала спектакля, но с открытой датой. Фото: Тверской ТЮЗ

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Тверской театр юного зрителя начал продажу билетов на премьеры и самые востребованные спектакли нового 88-го театрального сезона. Билеты будут продаваться с указанием точного времени начала спектакля, но с открытой датой. Уточняется, что цены на билеты будут скорректированы в сторону снижения.

Подробнее:

1. Зрителю, купившему билет, на электронную почту придёт бланк электронного билета с названием спектакля, временем начала, указанным местом и рядом, но с надписью «Открытая дата» и небольшой памяткой.

2. В памятке будет указано, что мы оповестим о точной дате спектакля, а также будет написано о необходимости обменять билет с открытой датой на билет с конкретной датой в кассе театра. Точные даты проведения спектаклей станут известны позднее, когда будет снят запрет на проведение массовых зрелищных мероприятий. Спектакли из взрослого репертуара, будут начинаться в 17:00 (выходные дни) или в 18:30 (пятница), а детские спектакли – в 12:00 (выходные дни). При этом данное предложение действует только на первый спектакль в новом сезоне.

Все подробности по правилам покупки и обмена билетов можно найти на официальном сайте театра.

ИСТОЧНИК KP.RU