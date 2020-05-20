Экспедиция фонда "Без рек как без рук" будет искать микропластик на Волге в Тверской области

20 Май 2020 2020-05-20T16:59:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Некоммерческий фонд "Без рек как без рук" при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Тверской области летом 2020 года планирует провести экспедицию на верхней Волге. Это станет вкладом в реализацию федерального проекта "Оздоровление Волги" (по нацпроекту "Экология"), сообщает региональное Минприроды.

Исследование ставит целью оценить содержание микропластика (мелких частиц любого вида пластмассы) в воде и выявить потенциальные источники загрязнения Волги.

Оценку содержания микропластика в речной воде специалисты Фонда будут производить по собственной методике. Микропластик - потенциально опасный загрязнитель. И подобные оценки его содержания сегодня уникальны для нашей страны, отмечают в министерстве. В частности, на Волге такое исследование осуществят впервые.

Экологическая экспедиция на Волге в Тверской области поможет объективно оценить экологическую ситуацию, сложившуюся на реке.

Кстати, сегодня 20 мая, все поволжские регионы отмечают День Волги. Этот праздник призван привлечь внимание к проблеме сохранения реки как национальной гордости страны и ценного природного ресурса.

ИСТОЧНИК KP.RU