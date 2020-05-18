2020-05-18T18:58:35+03:00
Общество

В Твери ушел из жизни известный художник Георгий Володько

Жители города выражают свои соболезнования
Ирина ТАРАСОВА
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На днях Георгию Володько исполнилось 53 года. Фото: из архива Нины МетлинойНа днях Георгию Володько исполнилось 53 года. Фото: из архива Нины Метлиной
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18 мая в Твери ушел из жизни известный художник, организатор арт-проектов Георгий Володько. 15 мая ему исполнилось всего 53 года. Причина смерти не уточняется.

Печальную новость на своей личной странице разместила журналист Нина Метлина.

- Этот человек – не просто талантливый художник и самый лучший организатор на свете. Это душа компании, бескорыстный, добрый, в чем-то наивный. Он всегда готов был подставить свое плечо другим. У меня пока нет слов, чтобы описать его всего… Это страшная невосполнимая потеря для всех нас, для художественного объединения «Перекресток», чьим бессменным руководителем он являлся. Мы потеряли больше, чем друга… И в наших силах сохранить и приумножить память о нем. Георгий, мы тебя никогда не забудем!

Под постом Нины Метлиной горожане и те, кто близко знал Георгия выражают свои соболезнования.

Георгий Владимирович Володько родился 15 мая 1967 года в Твери. В 1982 году закончил Тверскую ДХШ им.В.А.Серова, а в 1986 году Тверское Художественное училище им.А.Г.Венецианова. С 1987 по 1994 года возглавлял Спировскую районную художественную мастерскую. В 1993 году участвовал в создании неформального творческого объединения молодых художников "Перекресток" и его первой выставке в Выставочном зале Тверского отделения Союза художников России.

Многие работы художника находятся в частных собраниях и галереях России, США, Канады, Австралии, Франции, Англии, Китая, Ливана, Вьетнама.

О времени и месте прощания будет известно позже.

Многие работы художника находятся в частных собраниях и галереях как России, так и за рубежом. Фото: из архива Нины Метлиной

Многие работы художника находятся в частных собраниях и галереях как России, так и за рубежом. Фото: из архива Нины Метлиной

ИСТОЧНИК KP.RU

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