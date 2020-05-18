Тверской театр юного зрителя запустил новый проект «Доставка сказок»

18 Май 2020 2020-05-18T11:59:47+03:00

Артисты ТЮЗа по предварительным заявкам будут звонить на телефон и читать сказки для детей. Фото: тверской ТЮЗ

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Тверской театр юного зрителя продолжает осваивать новые формы онлайн-мероприятий и с 3 мая запустил проект – «Доставка сказок».

Суть его заключается в том, что артисты ТЮЗа по предварительным заявкам будут звонить на телефон и читать сказки для детей, проходящих лечение в Тверских больницах, а также для слабовидящих детей, находящихся дома. Позже в проект планируют включать семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья.

- У детей - слушателей сказок, будет не просто уникальная возможность услышать сказку от актеров в удобное время, но и выбрать самостоятельно именно ту историю, которая им интересна! - комментирует заместитель директора по творческим вопросам Тверского ТЮЗа Анна Брусова. - Сказки мы готовы читать как нескольким детям, находящимся в одной палате, так и индивидуально, например, детям, получающим паллиативную помощь.

Отметим, что проект был запущен совместно с детской областной клинической больницей Твери. Но ТЮЗ надеется, что со временем категория слушателей будет расширяться.

В настоящее время в списке представлено 10 сказок. Среди них и произведения современных зарубежных авторов, русские народные сказки и даже детективы. Выбор рассчитан на детей разного возраста, в том числе и на подростков.

В ТЮЗе уточняют, что список литературы будет постоянно пополняться, также количество задействованных в проекте артистов тоже будет расти.

ИСТОЧНИК KP.RU