В Тверской области развернуто более 1500 коек для больных коронавирусом

18 Май 2020 2020-05-18T11:44:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Еще 160 коек для пациентов с коронавирусом создано в регионе: 60 из них развёрнуто в Нелидовской ЦРБ и 100 - в Зубцовской ЦРБ. В Верхневолжье завершён второй этап создания фонда инфекционных коек для больных COVID-19.

Как сообщает областное правительство, всего на сегодняшний день в нашем регионе развёрнуто 1510 инфекционных коек, из них более 1200 - с кислородом.

Помимо Нелидовской и Зубцовской ЦРБ инфекционные койки созданы в Калининской ЦРБ, областной клинической больнице, городских больницах №6 и №1 Твери, в Центральной медико-санитарной части №141 ФМБА России в Удомле, Конаковской ЦРБ.

На третьем и четвёртом этапах планируется создать инфекционные госпитали для больных коронавирусом в областном клиническом лечебно-реабилитационном центре, Кашинской, Андреапольской, Лихославльской ЦРБ и ряде других медучреждений региона.

- Наша работа синхронизирована с задачами, поставленными Президентом страны. Создаем в регионе дополнительные койки, на объектах практически круглосуточно работают строители, - отметил губернатор Игорь Руденя.

На реализацию мер по противодействию коронавирусу, в том числе на обеспечение медучреждений средствами защиты и доплаты врачам и медсестрам, в регионе направлено более 1 млрд рублей. Это средства федерального и областного бюджетов.

ИСТОЧНИК KP.RU