Коронавирус в Твери: на базе Тверской городской больницы №5 откроется ещё один коронавирусный госпиталь

16 Май 2020 2020-05-16T20:17:54+03:00

В Твери открывается ещё один коронавирусный госпиталь. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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На территории городской больницы №5 расположен «Областной клинический лечебно-реабилитационный центр» (улицы Горького, 50).

Принято решение о создании там нового коронавирусного госпиталя на 200 коек. Госпиталь будет располагаться в автономном здании, разделён на зелёную и красную зоны («чистую» и «грязную»). В нём будет всё необходимое для нормального функционирования: от оборудования, до персонала.

Функционировать госпиталь начнёт в ближайшее время. Сейчас идёт набор сотрудников и монтаж оборудования.

Куда будет переведён «Областной клинический лечебно-реабилитационный центр», в котором оказывали помощь больным рассеянным склерозом, пока не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU