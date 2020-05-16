Коронавирус в Твери: на базе Тверской городской больницы №5 откроется ещё один коронавирусный госпиталь
На территории городской больницы №5 расположен «Областной клинический лечебно-реабилитационный центр» (улицы Горького, 50).
Принято решение о создании там нового коронавирусного госпиталя на 200 коек. Госпиталь будет располагаться в автономном здании, разделён на зелёную и красную зоны («чистую» и «грязную»). В нём будет всё необходимое для нормального функционирования: от оборудования, до персонала.
Функционировать госпиталь начнёт в ближайшее время. Сейчас идёт набор сотрудников и монтаж оборудования.
Куда будет переведён «Областной клинический лечебно-реабилитационный центр», в котором оказывали помощь больным рассеянным склерозом, пока не сообщается.
ИСТОЧНИК KP.RU