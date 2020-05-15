Режиссерскую лабораторию Тверской театр юного зрителя перенес на следующий год

15 Май 2020 2020-05-15T22:53:28+03:00

В этом году было подано 104 заявки от 96 режиссеров

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В мае в Тверском театре юного зрителя должна была состояться режиссерская лаборатория. В этом году на нее было подано 104 заявки от 96 режиссеров, из которых позже был сформирован лонг-лист «ТЮЗ.lab» 2020.

Однако из-за пандемии мероприятие пришлось отменить. 15 мая ТЮЗ сообщил о принятом решении.

- Мы переносим проведение режиссерской лаборатории «ТЮЗ.lab» на 2021 год в связи со сложившейся ситуацией в России и мире, а также в связи с тем, что искренне желаем здоровья всем участникам проекта и сотрудникам театра, - комментирует директор ТЮЗа Александр Бахарев. - В начале 2021 года мы назначим новые сроки проведения лаборатории,сообщим о ее проведении и участниках, которые войдут в шорт-лист и получат возможность превратить свою заявку в эскиз на сцене Тверского ТЮЗа.

Что касается заявок, то они удивили не только руководство Тверского ТЮЗа, но и опытного куратора лаборатории Павла Руднева.

Лонг-лист режиссерской лаборатории «ТЮЗ.lab»

ИСТОЧНИК KP.RU