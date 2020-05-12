С острым инфарктом в Тверь доставили пациента из Удомли
Потребовалась помощь санавиации
Помощь санавиации потребовалась пациенту из Удомли Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
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В минувшие выходные в региональный сосудистый центр областной клинической больницы был госпитализирован житель Удомли.
У 47-летнего мужчины медики диагностировали острый инфаркт миокарда. Пациента на вертолете санавиации срочно эвакуировали в Тверь для оказания высокотехнологичной медицинской помощи.
На экстренный вызов вылетал экипаж вертолета КА32А11ВС МЧС России.
В областном Минздраве сообщили, что на сегодняшний день состояние больного стабильное.
ИСТОЧНИК KP.RU