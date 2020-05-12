С острым инфарктом в Тверь доставили пациента из Удомли

12 Май 2020 2020-05-12T16:11:39+03:00

Помощь санавиации потребовалась пациенту из Удомли Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

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В минувшие выходные в региональный сосудистый центр областной клинической больницы был госпитализирован житель Удомли.

У 47-летнего мужчины медики диагностировали острый инфаркт миокарда. Пациента на вертолете санавиации срочно эвакуировали в Тверь для оказания высокотехнологичной медицинской помощи.

На экстренный вызов вылетал экипаж вертолета КА32А11ВС МЧС России.

В областном Минздраве сообщили, что на сегодняшний день состояние больного стабильное.

ИСТОЧНИК KP.RU