У старушки-совы мадам Муромской в центре "Ромашка" из Тверской области вылупились птенцы

7 Май 2020 2020-05-07T20:55:01+03:00

Сотрудники центра даже не подозревали, что у совы приплод, пока птенцы сами не показались из дуплянки

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Длиннохвостая неясыть (птица семейства совиных), которую в центре спасения диких животных "Ромашка" зовут "мадам Муромская", вывела двух птенцов. Вестью об этом по-настоящему долгожданном событии центр "Ромашка" поделился в соцсети.

- Наконец-то наша старушка, мадам Муромская, подарила наследников. Мы сбились с ног, ища ей подходящих женихов, все ей были не по сердцу, - рассказывают учёные-биологи.

В этот раз к разборчивой мадам подсадили сразу двух претендентов на её крыло и сердце. Неясыть "тихушничала". Исход знакомства с кавалерами долго был непонятен. Пока не случилось чудо, и из дуплянки не выглянули два уже оперившихся птенца!

Кстати, новоиспечённую маму так странно зовут потому, что в центр она попала из-под Мурома. Это случилось 20 лет назад. Травмированную неясыть привёз дальнобойщик. Сова угодила под колёса машины, но ей повезло попасть в руки к учёным из "Ромашки", где она теперь счастливо живёт. А её птенцы, надеются в центре, теперь будут пополнять природные популяции.

ИСТОЧНИК KP.RU