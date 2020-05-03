Народная артистка России, актриса Тверского театра драмы Вера Рычкова отмечает юбилей

3 Май 2020 2020-05-03T20:37:07+03:00

В родном театре Вера Рычкова служит с 1973 года, уже почти полвека. Фото: Тверской театр драмы

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3 мая свой юбилей отмечает народная артистка России, актриса Тверского театра драмы Вера Рычкова. В родном театре она служит с 1973 года, уже почти полвека.

С юбилеем актрису поздравляют друзья и коллеги.

- Роднее мне Вера была в ролях Анны Карениной и Марии Стюарт. Её классический профиль, ленинградская школа и интеллигентность, глаза партнёра, понимающие и проникающие – это очень ценно ... Вера, верь в то, что ещё есть впереди Роль, та, о какой ты мечтаешь! - поздравляет актрису народная артистка России Ирина Андрианова.

- Дорогая Вера, с днём рождения! Здоровья, благополучия, исполнения желаний и творческих удач! Пусть у тебя всё будет очень хорошо! - желает актёр и режиссёр ТАТД Александр Сафронов.

- Вы удивительная, чуткая, тёплая, мудрая, нежная, красивая, сильная, интересная, народная... Спасибо за советы, за поддержку! Пожелать хочется счастья во всех его проявлениях!Обнимаю! - передает теплые слова актриса Юлия Бедарева.

Вера Дмитриевна – лауреат и дипломант всесоюзных и всероссийских театральных фестивалей. В 1994 году ей было присвоено звание заслуженной артистки РФ, в 2003 году – звание народной артистки РФ. Преподавала на Тверском курсе училища им. М.С. Щепкина. В 2010 году награждена знаком губернатора «За заслуги в развитии Тверской области».

Подробнее на сайте Тверского театра драмы.

С юбилеем актрису поздравляют друзья и коллеги. Фото: Тверской театр драмы

ИСТОЧНИК KP.RU