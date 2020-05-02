2020-05-02T19:51:01+03:00
Общество

Шествие "Бессмертного полка" в Тверской области состоится онлайн

В этом году памятная акция меняет формат и переходит в интернет-пространство и на ТВ
Виктория ТУШКОВА
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В этом году «Бессмертный полк» пройдёт онлайнВ этом году «Бессмертный полк» пройдёт онлайнФото: Алёна ЗИНЧЕНКО
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В год 75-летия Великой Победы, 9 мая, многие торжества поменяют свой формат, в том числе и акция-шествие "Бессмертный полк". Таковы требования режима ограничений из-за коронавируса.

Шествие "Бессмертного полка" в Тверской области состоится, но виртуально. Всех жителей Твери и области приглашают принять участие в онлайн-акции.

Для этого необходимо сделать следующее:

- Сфотографируйте свою семью с транспарантом, которые обычно делают для "Бессмертного полка" (там должно быть фото участника войны, его фамилия и имя, при желании - информация о звании и наградах).

- Пришлите это фото на электронную почту polk.tver@yandex.ru.

Фотографию семьи с транспарантом можно заменить фотографией самого участника войны. Её вы также должны отправить на указанный адрес, указав фамилию, имя и отчество участника войны.

Виртуальный "Бессмертный полк Тверской области" будет транслироваться 9 мая в эфире телекомпании "Тверской проспект - Регион" - сообщает областной Правительство.

Разместить фото родственников, которые воевали или трудились в тылу, также можно на окнах своих квартир и домов, а также в соцсетях с хештегами #БессмертныйполкТверь, #БессмертныйполкРоссии, #moypolk.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Шествие "Бессмертного полка" в Тверской области состоится онлайн
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