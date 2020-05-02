В Тверской области сняли печальное видео: два журавля погибли от удара током
Трагическую историю о гибели двух красивых журавлей рассказал Центр реабилитации диких животных «Ромашка», располагающийся в 160 километрах от Твери.
Видео и рассказ о случившемся опубликовали руководители Центра на его страничке в соцсети.
Во время прогулки с собакой Яне Мурашовой, биологу-охотоведу и одной из руководителей Центра, удалось снять на камеру красивый полёт трёх журавлей из небольшой группы, обитавшей неподалёку. Увы, полёт птиц длился недолго.
- Всё произошло в мгновение, как в кино. Вот птицы приближаются к нам, потом раздаётся какой-то звук, яркая вспышка, журавлей подбрасывает и соединяет в воздухе, - описывает произошедшее Яна Мурашова.
После этого две птицы упали на землю и лишь один журавль продолжил полёт. Когда Яна Мурашова добралась до птиц, одна из них уже умерла. Второй журавль был ещё жив, но вскоре умер и он.
Первая догадка о том, что птиц подстрелил браконьер, не оправдалась. Оказалось, их убил электрический ток. Птицы, перекликаясь и играя в воздухе, не заметили натянутые провода - так объяснили биологи Центра произошедшее.
Два журавля не заметили линию ЛЭП и погибли от удара током в Тверской области..Видео: Реабилитационный центр диких животных "Ромашка".
ИСТОЧНИК KP.RU