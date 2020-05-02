2020-05-02T18:15:54+03:00
Общество

В Тверской области сняли печальное видео: два журавля погибли от удара током

В полёте птицы не заметили линию электропередачи
Виктория ТУШКОВА
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От удара тока в Тверской области погибли два журавля.От удара тока в Тверской области погибли два журавля.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Трагическую историю о гибели двух красивых журавлей рассказал Центр реабилитации диких животных «Ромашка», располагающийся в 160 километрах от Твери.

Видео и рассказ о случившемся опубликовали руководители Центра на его страничке в соцсети.

Во время прогулки с собакой Яне Мурашовой, биологу-охотоведу и одной из руководителей Центра, удалось снять на камеру красивый полёт трёх журавлей из небольшой группы, обитавшей неподалёку. Увы, полёт птиц длился недолго.

- Всё произошло в мгновение, как в кино. Вот птицы приближаются к нам, потом раздаётся какой-то звук, яркая вспышка, журавлей подбрасывает и соединяет в воздухе, - описывает произошедшее Яна Мурашова.

После этого две птицы упали на землю и лишь один журавль продолжил полёт. Когда Яна Мурашова добралась до птиц, одна из них уже умерла. Второй журавль был ещё жив, но вскоре умер и он.

Первая догадка о том, что птиц подстрелил браконьер, не оправдалась. Оказалось, их убил электрический ток. Птицы, перекликаясь и играя в воздухе, не заметили натянутые провода - так объяснили биологи Центра произошедшее.

Два журавля не заметили линию ЛЭП и погибли от удара током в Тверской области..Видео: Реабилитационный центр диких животных "Ромашка".

ИСТОЧНИК KP.RU

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