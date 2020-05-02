2020-05-02T13:24:38+03:00
Общество

Скончался завотделом Тверской картинной галереи, заслуженный работник культуры РФ Владимир Биберин

Владимир Николаевич скоропостижно ушёл из жизни на 57-м году жизни
Виктория ТУШКОВА
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Скончался Владимир Биберин. Фото: Тверская областная картинная галереяСкончался Владимир Биберин. Фото: Тверская областная картинная галерея
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Заслуженный работник культуры РФ, заведующий научно-экспозиционным отделом Тверской областной картинной галереи Владимир Биберин скончался 30 апреля 2020 года.

Владимир Николаевич посвятил искусству около 40 лет жизни. Он автор более 60 публикаций о русской художественной культуре, архитектуре, изобразительном искусстве. Публиковался на иностранных языках. Исследовал монографические дворянские коллекции Тверской губернии.

Владимир Биберин - автор или соавтор концепций наиболее значительных выставок последних лет, экспонировавшихся в Тверской картинной галерее и музеях других городов страны. Имеет множество поощрений и наград за свой профессионализм.

Помимо научной и творческой работы в Тверской картинной галерее, Владимир Биберин не один год исполнял обязанности заместителя директора галереи по научной работе, возглавлял учёный совет.

Коллектив картинной галереи отзывается о Владимире Биберине не только как о высочайшем профессионале, но и как о человеке, обладавшем яркой индивидуальностью, остроумием, интеллигентностью и тактом.

Редакция "КП"-Тверь" выражает соболезнования родным и близким Владимира Биберина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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