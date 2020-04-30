В Тверской области подтверждено 17 новых случаев коронавируса

30 Апр 2020 2020-04-30T10:53:15+03:00

Пациенты, заразившиеся коронавирусом, изолированы и находятся под наблюдением медиков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ещё два пациента скончались

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За сутки в Тверской области подтверждено еще 17 случаев коронавируса. Утром, 30 апреля, данные обнародовал региональный оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

Общее количество зараженных с начала пандемии составило 535 человек.

Наибольшее количество заболевших в Твери - 176, Конаковском районе - 122, Кимрах - 115.

Под наблюдением врачей остается 481 пациент, выздоровевших - 51.

Также стало известно, что еще два человека скончались от коронавируса.

- Это две пожилые жительницы Ржева и Конаковского района, у которых были тяжелые сопутствующие заболевания и патологии. За их жизни боролись врачи Областной клинической больницы, - сообщили в штабе.

Всего в регионе - три смертельных случая.

В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности и ряд ограничений. Запрещено посещение мест массового скопления горожан, ограничено посещение детских и спортивных площадок, парков и скверов.

В стране за минувшие сутки зафиксировано 5 665 новых случаев коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU