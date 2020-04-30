В Твери и Калининском районе обновили все автобусные маршруты

30 Апр 2020 2020-04-30T09:46:10+03:00

В Твери и Калининском районе обновили все 85 маршрутов Фото: Виктория ТУШКОВА

Изменить размер текста: A A

В Тверской области завершился первый этап внедрения новой транспортной системы. 30 апреля в Твери на линию вышли автобусы №208 и №228. Это два последних маршрута из 85 установленных, которые обновили последними.

На маршрут №208 "Дачный кооператив Светлый – ТЭЦ-3 – Микрорайон Южный" вышли 12 автобусов среднего класса. По направлению №228 "Поселок Аввакумово – Микрорайон Южный" – 9 автобусов среднего класса. Обслуживает маршруты перевозчик ООО "Верхневолжское АТП". Таким образом, с 30 апреля в рамках новой модели пассажирских введены все 85 запланированных маршрутов, а маршрутки исчезли с городских улиц.

Далее новую транспортную модель планируют внедрять в крупных городах - Кимрах и Ржеве, а в перспективе и во всей Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU