2020-04-29T18:22:11+03:00
75 лет Великой Победы

В Тверской области встретят День Победы в онлайн-режиме

В предзнаменование 9 мая вносит коррективы пандемия
Александр ЖМУЛИН
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Игорь Руденя отметил, что даже в режиме борьбы с коронавирусной инфекцией чиновники должны достойно организовать и провести мероприятия к 75-летию Победы. Фото: ПТОИгорь Руденя отметил, что даже в режиме борьбы с коронавирусной инфекцией чиновники должны достойно организовать и провести мероприятия к 75-летию Победы. Фото: ПТО
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На совещание в областном правительстве под председательством губернатора Игоря Рудени обсудили, как в нынешних сложных условиях встретить 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.

Игорь Руденя сказал, что 9 мая в регионе отметят с учётом требований санитарной безопасности.

- Для нас важно, чтобы наши ветераны Великой Отечественной войны даже на расстоянии почувствовали заботу и благодарность за то, что они сделали для всех нас. Считаю, что даже в режиме борьбы с коронавирусной инфекцией, мы должны достойно организовать и провести мероприятия к 75-летию Победы, - подчеркнул губернатор.

Утром 9 мая в Ржеве дадут старт акции «Флаг Победы». В 42 муниципалитета Тверской области будет передано символическое знамя.

В ходе акции «Журавли памяти» школьники изготовят белых бумажных журавлей и вывесят их в окнах своих домов.

«Бессмертный полк» пройдёт в онлайн-формате. Все желающие могут 6 мая отправить фотографию своей семьи с транспарантом или фотографию героя войны на электронную почту polk.tver@yandex.ru. 9 мая все фотографии будут показаны в эфире телекомпании «Тверской проспект - Регион».

Также можно наклеить снимки родственников, которые воевали или трудились в тылу в годы войны, на окнах домо. Или разместить их в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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