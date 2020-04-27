2020-04-27T18:54:36+03:00
Общество

На дорогах Твери начали наносить разметку

Продолжаются ремонт и дезифекция
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери начали обновлять дорожную разметкуВ Твери начали обновлять дорожную разметкуФото: Виктория ЖУКОВА
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На тверских улицах начали обновлять дорожную разметку. Также на минувшей неделе дорожники приступили к устранению повреждений дорожного полотна горячим асфальтобетоном.

Уже восстановлено покрытие на повреждённых участках общей площадью порядка 2322 кв. метра на 13 объектах, в том числе в районе областной клинической больницы, на улице 1-я За линией Октябрьской железной дороги (включая мост через Тьмаку), в микрорайоне "Южный".

Силами МУП "ЖЭК" нанесено порядка 690 кв.м. разметки с использованием термопластика. Ведутся работы по покраске элементов городских дорог: за неделю покрашены 1353 кв. м, 216 стоек дорожных знаков, а также 1300 опор освещения и 1250 опор контактной сети.

По ночам, в целях профилактики коронавируса, специальным раствором в городе обрабатывают остановки и дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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