Тверской театр юного зрителя подвел итоги II Регионального литературного конкурса "Vita.ТЮЗ"

24 Апр 2020 2020-04-24T20:00:45+03:00

В этом году "Vita.ТЮЗ" посвящён Году памяти и славы. Фото: тверской ТЮЗ

В этом году он посвящён Году памяти и славы

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24 апреля Тверской театр юного зрителя опубликовал итоги II Регионального литературного конкурса "Vita.ТЮЗ", посвящённый Году памяти и славы.

Напомним, на конкурс было прислано 345 заявок из четырех стран. Победителей выбирали в трех литературных жанрах. Эти произведения и войдут в сборник, посвящённый конкурсу "Vita.ТЮЗ", который будет выслан победителям.

Работы участников оценивало жюри: Игорь Караулов – российский поэт, переводчик и публицист, лауреат Григорьевской поэтической премии; Нина Семёнова - доктор филологических наук, профессор кафедры истории и теории литературы Тверского государственного университета; Александра Смирнова - искусствовед, писатель, художник, заместитель председателя Совета Тверского отделения ВООПИиК; Любовь Колесник – поэт, прозаик, лауреат и дипломант различных литературных конкурсов и премий; Ирина Тарасова – специальный корреспондент Тверской объединенной редакции сайта и газеты «Комсомольская правда».

Номинация "Драматургия" 1 место. «Апрельский романс», Рябов Дмитрий, г. Новосибирск 2 место. «Доппельзугер», Лукин Юрий (псевдоним Ю.Лугин), г.Ивангород, Ленинградская обл. 3 место. «Холодное русское солнце», Кутафин Алексей, г. Новосибирск.

Номинация "Поэзия" 1 место. "Мама смотрит парад Победы", Мария Махова, г. Иваново 2 место. "Херсонесская элегия", Никита Брагин, г. Москва 3 место. "Купила баба танк", Наталья Колмогорова, Самарская область, ст. Клявлино

Специальный приз «За трогательность» - "Дружок", Светлана Гавшина, Московская обл., Люберецкий р-н, рп Малаховка Специальный приз «За человечность» - "Встреча", Михаил Култышев, г. Нижневартовск Специальный приз «За дерзость в подходе к теме» - "Код уникальности", Сергей Полежаев, г. Тверь

Номинация "Проза" 1 место. "Конюх", Премудрых Л.И., Козловский А.А., г.Киров 2 место "Драники", Засухин В., г. Петрозаводск 3 место "Паллитрыч", Майоров Г., г. Орёл 3 место Главы из книги «Лейтенант Груздев – после ранения», Пивоваров А., Красноярский край, пос. Малиновка

Специальный приз "За детское творчество" - "Мы победим!", Белкин А., Тверская обл., Рамешковский р-он, д. Кромново

Проект реализуется с использованием средств финансовой поддержки управления общественных связей аппарата Правительства Тверской области, предоставленной в форме субсидии.

ИСТОЧНИК KP.RU