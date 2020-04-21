Путешествия и приключения: Тверской ТЮЗ приглашает на показы новых онлайн-спектаклей
Тверской театр юного зрителя продолжает свою работу в онлайн-формате.
В ближайшие дни ТЮЗ приглашает на просмотры двух замечательных детских спектаклей, насыщенных приключениями.
23 апреля в 12.00 зрители смогут увидеть постановку "Про Иванушку-дурачка" (6+).
А 25 апреля в 12.00 - "Путешествие Голубой стрелы" (6+).
Также в социальных сетях ТЮЗа продолжаются онлайн-проекты: «Сказки нашего театра», «ТЮЗ читает», «ВредСовет». В последние дни появился новый проект «Мастер-класс», также в разработке новые форматы, которые будут представлены в ближайшее время.
Продолжается и проект, посвящённый празднику 75-летия Великой Победы, #люди_помнят_о_войне.
Все материалы можно найти по хештегу #тюзонлайн и в официальных группах театра.
Например, здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Тверской области»