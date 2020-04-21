Путешествия и приключения: Тверской ТЮЗ приглашает на показы новых онлайн-спектаклей

21 Апр 2020 2020-04-21T20:55:15+03:00

Также в разработке театра - новые проекты и форматы

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Тверской театр юного зрителя продолжает свою работу в онлайн-формате.

В ближайшие дни ТЮЗ приглашает на просмотры двух замечательных детских спектаклей, насыщенных приключениями.

23 апреля в 12.00 зрители смогут увидеть постановку "Про Иванушку-дурачка" (6+).

А 25 апреля в 12.00 - "Путешествие Голубой стрелы" (6+).

Также в социальных сетях ТЮЗа продолжаются онлайн-проекты: «Сказки нашего театра», «ТЮЗ читает», «ВредСовет». В последние дни появился новый проект «Мастер-класс», также в разработке новые форматы, которые будут представлены в ближайшее время.

Продолжается и проект, посвящённый празднику 75-летия Великой Победы, #люди_помнят_о_войне.

Все материалы можно найти по хештегу #тюзонлайн и в официальных группах театра.

Например, здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU