Тверская группа «VИТАМИN B» в условиях самоизоляции представляет премьеру песни «Сделаем громче»

20 Апр 2020 2020-04-20T22:53:53+03:00

Новая песня - о чувствах, которые можно выразить в танце. Фото: из архива Ильи Быкова

А также желает всем здоровья и верить в лучшее

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Тверская группа «VИТАМИN B» не отчаивается в условиях самоизоляции и занимается творчеством, причем плодотворно. Итогом которого стала новая песня «Сделаем громче», (слова и музыка - Дмитрий Нежинский).

- Новая песня - о чувствах, которые можно выразить в танце. Мы предлагаем всем сделать звук погромче и зарядиться нашей звуковой волной, - приглашают талантливые ребята. - Очень ждём, когда закончится пандемия и мы сможем наконец-то встретиться с нашими дорогими зрителями. Всем желаем крепкого здоровья, набраться терпения и верить в лучшее! Слушайте хорошую музыку и заряжайтесь весенним воздухом! Ваши VИТАМИNКИ.

Скачать песню можно во всех стриминговых сервисах (iTunes, boom, YouTube music, Яндекс Музыка и др.), а также группа напоминает, что можно ставить лайки, комментировать и делать репосты. И не забывайте отмечать при этом группу«VИТАМИN B».

В создании новой песни принимали участие: аранжировка - Тема Сибирский и Дмитрий Нежинский, запись, сведение и мастеринг - Тема Сибирский, фотография для обложки - Алексей Овечкин и Елена Ветлина, обложка - Алексей Терюшнов.

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ИСТОЧНИК KP.RU