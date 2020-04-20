2020-04-20T12:48:16+03:00
Звезды

Тверской ТЮЗ станет участником Всероссийского театрального онлайн-фестиваля «Крылья Победы»

И представит спектакль "Ленинградская мадонна"
Ирина ТАРАСОВА
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Спектакль "Ленинградская мадонна" можно будет увидеть 24 апреля в 12.00Спектакль "Ленинградская мадонна" можно будет увидеть 24 апреля в 12.00Фото: Ирина ТАРАСОВА
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С 20 по 25 апреля в Орле в театре “Свободное пространство» должен был проходить Всероссийский театральный фестиваль «Крылья Победы», посвященный 75-летию Великой Победы.

В качестве участников мероприятия было заявлено десять театров из девяти городов России. В их числе и тверской ТЮЗ со спектаклем "Ленинградская мадонна".

- Была составлена фестивальная афиша, мы запланировали много околофестивальных акций и проектов… Однако время внесло свои коррективы и теперь мы #сидимдома, - отмечают организаторы - Но театры страны распахнули свои виртуальные двери для любимых зрителей и объединились в интернет-пространстве в челлендже #театрывместе.

Итак, с 20 по 25 апреля, каждый день, в социальных сетях десяти российских театров зрители смогут увидеть #фестивальКрыльяПобедыонлайн и познакомиться с участниками фестиваля.

Найти трансляции можно по хештегу. Показ спектакля тверского ТЮЗа пройдет 24 апреля в 12.00.

Афиша фестиваля. Фото: Всероссийский театральный фестиваль «Крылья Победы»

Афиша фестиваля. Фото: Всероссийский театральный фестиваль «Крылья Победы»

ИСТОЧНИК KP.RU

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