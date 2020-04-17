2020-04-17T23:35:55+03:00
Звезды

Премьеру спектакля "Головлёв" тверского ТЮЗа перенесли на более поздний срок

Но зато порадовали зрителей некоторыми кадрами постановки
Ирина ТАРАСОВА
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ТЮЗ показал зрителям сюрприз и показал несколько кадров нового спектакля. Фото: тверской ТЮЗТЮЗ показал зрителям сюрприз и показал несколько кадров нового спектакля. Фото: тверской ТЮЗ
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17 апреля в Тверском театре юного зрителя не состоялась премьера спектакля "Головлёв" по причине режима самоизоляции из-за распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, это уже вторая премьера, которую перенесли на более поздний срок. До этого был спектакль "Гензель и Гретель".

- Премьера не состоялась, но мы обещаем, что она непременно будет! И это будет великолепный спектакль, ведь над ним работает команда профессионалов: режиссёр Вероника Вигг, художник Татьяна Павлова, художник по свету Александр Рязанцев и, конечно, заслуженные артисты России Александр Романов и Галина Лебедева, - комментируют в ТЮЗе. Для того, чтобы скрасить ожидание премьеры, команда приняла решение приготовить для зрителей ТЮЗа сюрприз и показать несколько кадров нового спектакля, - отмечают в театре.

Правда, не обошлось без интриги.

- Многие нас спрашивают: кто же этот отчаянный храбрец, "секретный фотограф", которому удается пробраться на репетицию? Кто рискует для того, чтобы снять отрывок репетиции, и не попасться в руки режиссёра? Мы пока оставим это в секрете, а вот снятые кадры с удовольствием вам покажем! - комментируют в ТЮЗе.

Дата премьеры "Головлёва", также, как "Гензеля и Гретель", пока остается открытой. Все зависит от того, когда закончится самоизоляция.

Головлёв. Репетиция. Часть 2. Тверской ТЮЗ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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