2020-04-16T00:12:02+03:00
Общество

В Твери запустили веселый челлендж для дачников

Победителю самого модного лука обещают хороший подарок
Ирина ТАРАСОВА
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Можно снимать видео или делать фотографии, после чего выкладывать в ленту или сториз под хештегом #ядачниктверь. Фото: из архива Тараса КузьминаМожно снимать видео или делать фотографии, после чего выкладывать в ленту или сториз под хештегом #ядачниктверь. Фото: из архива Тараса Кузьмина
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15 апреля в Твери запустили новый челлендж с хештегом #ядачниктверь

- Пока мы на самоизоляции - нет времени для скуки! Я не хочу, чтобы вы грустили, поэтому решила поднять вам настроение и запустила новую акцию. Присоединяйтесь! - приглашает тверская ведущая праздников Татьяна Архипенкова. Суть флешмоба более чем проста. Если у вас есть крутые наряды на даче или в деревне или что-то креативное залежалось в шкафу, то пора это выгулять...

Можно снимать видео или делать фотографии, после чего выкладывать в ленту или сториз под хештегом #ядачниктверь . Если при этом отмечать автора задумки (#татьяна_фокс), то в завершении челенджа, ведущая подведет итоги, выберет самый лучший или смешной образ дачника и подарит ему отличный подарок.

Правда, какой именно подарок, Татьяна не сообщает.

Кстати, возможно, на данную акцию ведущую вдохновил дачный (деревенский) образ актера театра и кино, артиста Тверского театра драмы Тараса Кузьмина. Который на днях представил новую коллекцию сезона, чем порадовал в самоизоляции своих поклонников. Свои стильные фото он подписал не менее стильно, подробно расписав весь модный лук:

- Я временно сменил место самоизоляции на деревню. Там нет сотовой связи и интернета, поэтому не уверен, что жители знают о всемирной заразе. На фото представлена художественная композиция "На дворе дрова". На модели: куртка "Пилот", коллекция 1998 года, очки для сварки, коллекция 1993 года, носки в цветной горох, тапки неизвестного происхождения.

Одними из первых в дачных образах предстали тверские ведущие - Татьяна Архипенкова. Фото: из архива Татьяны Архипенковой

Одними из первых в дачных образах предстали тверские ведущие - Татьяна Архипенкова. Фото: из архива Татьяны Архипенковой

Однако, мы подозреваем, что на акцию ведущих вдохновил дачный образ актера театра и кино Тараса Кузьмина. Фото: из архива Тараса Кузьмина

Однако, мы подозреваем, что на акцию ведущих вдохновил дачный образ актера театра и кино Тараса Кузьмина. Фото: из архива Тараса Кузьмина

Который чуть ранее не только выложил фото, но и подробно описал свой модный лук. Фото: из архива Тараса Кузьмина

Который чуть ранее не только выложил фото, но и подробно описал свой модный лук. Фото: из архива Тараса Кузьмина

В Твери запустили веселый челлендж для дачников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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