2020-04-15T21:09:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Шестерых пациентов после коронавируса выписали в Тверской области

Еще 108 остаются под наблюдением медиков
Ольга ТРОФИМОВА
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Шестерых пациентов после коронавируса выписали в Тверской областиШестерых пациентов после коронавируса выписали в Тверской областиФото: Александр ГЛУЗ
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В Тверской области выздоровели еще шесть пациентов, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщил оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области.

По состоянию на 18:00 15 апреля пациенты выписаны из тверской городской больницы №6, где они проходили лечение. Еще троих выписали ранее.

Под медицинским наблюдением остаются 108 человек с подтвержденным коронавирусом.

Состояние большинства из них - удовлетворительное, у значительной части пациентов отсутствуют симптомы заболевания.

Напомним, утром в среду в Тверской области подтвердили 42 новых случая коронавирусной инфекции.

Тестирование на коронавирус в Верхневолжье прошли 10187 человек.

- Каждый выявленный случай заражения коронавирусом разбирается отдельно. Ведётся персонифицированный учёт всех заболевших. Сразу же проверяются возможные источники заражения, пути передачи инфекции и круг контактов больных, пояснил ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в области в эфире телеканала "Россия 24" 15 апреля Губернатор Игорь Руденя - Граждане, прибывшие в тверской регион из других государств, должны обязательно пройти двухнедельный режим самоизоляции, диагностику на коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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