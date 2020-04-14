Коронавирус в Тверской области: положительные результаты на COVID-2019 будут подтверждать в Центре гигиены и эпидемиологии

14 Апр 2020 2020-04-14T19:42:16+03:00

Положительные результаты на COVID-2019 будут подтверждать в Центре гигиены и эпидемиологии Фото: ПТО

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С 14 апреля все полученные в Тверской области положительные тесты на коронавирус будут подтверждать в Центре гигиены и эпидемиологии.

- Решение принято Роспотребнадзором в целях оптимизации организации лабораторных исследований, - сообщает официальный паблик "Информация о коронавирусе. Тверская область" в соцсети. - Это позволит увеличить скорость получения результатов исследований.

Напомним, что за минувшие сутки ситуация с коронавирусом в регионе не изменилась.

Обследовано более 760 человек. Из них - около 300 медиков, 85 человек с диагнозом "внебольничная пневмония", 18 человек, прибывших на территорию РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU