Коронавирус в Тверской области: положительные результаты на COVID-2019 будут подтверждать в Центре гигиены и эпидемиологии
С 14 апреля все полученные в Тверской области положительные тесты на коронавирус будут подтверждать в Центре гигиены и эпидемиологии.
- Решение принято Роспотребнадзором в целях оптимизации организации лабораторных исследований, - сообщает официальный паблик "Информация о коронавирусе. Тверская область" в соцсети. - Это позволит увеличить скорость получения результатов исследований.
Напомним, что за минувшие сутки ситуация с коронавирусом в регионе не изменилась.
Обследовано более 760 человек. Из них - около 300 медиков, 85 человек с диагнозом "внебольничная пневмония", 18 человек, прибывших на территорию РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU
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