Фейк о карантине опровергли полицейские Тверской области

14 Апр 2020 2020-04-14T18:47:49+03:00

В соцсетях появилось сообщение о спецоперации на территории региона

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Полицейские в Тверской области в ходе мониторинга социальных сетей выявили фейковую публикацию о старте операции "Карантин", в рамках которой, правоохранители, якобы, будут выявлять несовершеннолетних на улице и доставлять в отдел полиции, откуда забрать их родители смогут после профилактической беседы.

- Операция "Карантин" на территории Тверской области не проводится, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области. - Сотрудники полиции проводят профилактические беседы с гражданами, уделяя особое внимание соблюдению карантинных мероприятий и режима самоизоляции теми, кто недавно прибыл из-за рубежа и пожилым людям.

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних проверяют своих подопечных. Инспекторы беседуют с детьми и их родителями по вопросу соблюдения санитарных мер безопасности. Детям рекомендовано на период школьного дистанционного обучения находиться дома, ограничив контакты со сверстниками.

Полицейские призывают граждан быть бдительными и напоминают об ответственности за распространение фейковой информации.

ИСТОЧНИК KP.RU