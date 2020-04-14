Фейк о карантине опровергли полицейские Тверской области
Полицейские в Тверской области в ходе мониторинга социальных сетей выявили фейковую публикацию о старте операции "Карантин", в рамках которой, правоохранители, якобы, будут выявлять несовершеннолетних на улице и доставлять в отдел полиции, откуда забрать их родители смогут после профилактической беседы.
- Операция "Карантин" на территории Тверской области не проводится, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области. - Сотрудники полиции проводят профилактические беседы с гражданами, уделяя особое внимание соблюдению карантинных мероприятий и режима самоизоляции теми, кто недавно прибыл из-за рубежа и пожилым людям.
Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних проверяют своих подопечных. Инспекторы беседуют с детьми и их родителями по вопросу соблюдения санитарных мер безопасности. Детям рекомендовано на период школьного дистанционного обучения находиться дома, ограничив контакты со сверстниками.
Полицейские призывают граждан быть бдительными и напоминают об ответственности за распространение фейковой информации.
ИСТОЧНИК KP.RU
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