В 38 муниципалитетах Тверской области преобразят дворы и общественные территории

14 Апр 2020 2020-04-14T17:46:59+03:00

В прошлом году одним из итогов федерального проекта в тверском регионе стал благоустроенный бульвар до набережной Селигера в Осташкове. Фото: ПТО

Изменить размер текста: A A

На заседании областного правительства 14 апреля подвели итоги 2019 года и озвучили планы на 2020-ый по благоустройству городов и поселков Верхневолжья. Тверская область получает сотни миллионов рублей на это дело по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» (входит в нацпроект «Жилье и городская среда»).

– Создание современной городской среды – это долгосрочные инвестиции в будущее Тверской области, которые обеспечивают рост качества жизни населения нашего региона, – подчеркнул на заседании губернатор Игорь Руденя.

В 2019 году благодаря федеральному проекту в 24 муниципалитатех приведено в порядок 56 дворов, в 48 городах и поселках – 93 общественные территории. На это было направлено свыше 449 рублей областных и федеральных средств (большая часть).

В том числе, в 2019-м были успешно реализованы проекты благоустройства в Осташкове (бульвар до набережной Селигера) и Торжке (парк отдыха), а также в Старице (участок набережной от церкви Параскевы Пятницы до церкви Преображения Господня).

В этом году запланировано осовременить и благоустроить 64 общественные территории и 26 дворов в 38 муниципалитетах. На всё про всё выделяется свыше 388 млн рублей. 379,9 млн – из федерального бюджета, 11,6 млн – из областной казны.

Также на ремонт дворов внесут свой вклад и местные жители. 533 человека соберут 279 тыс. рублей.

Все работы должны провести до 25 августа.

Кроме того, в этом году также будут реализованы проекты в Старице и Удомле, которые вошли в число победителей Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В Старице до неузнаваемости благоустроят набережную на территории Городища, а в Удомле – преобразят парк по улице Венецианова.

Также на региональные средства в 42 муниципалитетах установят 43 новые детские площадки.

ИСТОЧНИК KP.RU