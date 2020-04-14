Режим повышенной готовности в Тверской области из-за коронавируса: МЧС продолжает дезинфекцию социально-значимых объектов
С целью профилактики распространения коронавируса с начала апреля сотрудники ГУ МЧС России по Тверской области проводят дезинфекцию социально значимых объектов Верхневолжья.
Регулярная обработка ведется в зданиях ГУ МЧС России по Тверской области, пожарно-спасательных подразделениях и других ведомствах.
Так, произведена дезинфекция зданий Военной академии воздушно-космической обороны имени Георгия Жукова, управления Росгвардии по Тверской области, СУ СК РФ по Тверской области, аэродрома "Змеево" и др.
Специальными растворами спасатели в защитных костюмах обрабатывают лестницы, переходы, полы и стены помещений, мебель и рабочие места специалистов.
В самом ведомстве также соблюдаются меры безопасности сотрудников. Мониторинг ситуации и контроль самочувствия спасателей осуществляется ежедневно.
ИСТОЧНИК KP.RU
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