На коронавирус в Тверской области обследовано 9203 человека
В Тверской области продолжаются профилактические мероприятия против коронавируса.
По данным Роспотребнадзора Тверской области, на 14 апреля 2020 года лабораториями ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области", ГБУЗ Центр им. В.П. Аваева, ФБУЗ ЦМСЧ №141 ФМБА России, ФГБОУ ВО ТГМУ обследовано 9203 человека, в том числе за последние сутки - 763.
- На сегодняшний день в Тверской области имеется достаточное количество тест-систем для проведения лабораторных исследований на COVID-19, - сообщает ведомство.
Отметим, что по информации оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области 14 апреля ситуация с коронавирусной инфекцией на территории региона не изменилась.
Подтверждено 75 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Трое заболевших выздоровели и выписаны из больницы. 72 человека проходят лечение.
ИСТОЧНИК KP.RU
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