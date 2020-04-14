2020-04-14T11:32:55+03:00
Коронавирус Covid-19

На коронавирус в Тверской области обследовано 9203 человека

За сутки проведено 763 теста
Ольга ТРОФИМОВА
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На коронавирус в Тверской области обследовано 9203 человекаНа коронавирус в Тверской области обследовано 9203 человекаФото: Игорь ДОКУЧАЕВ
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В Тверской области продолжаются профилактические мероприятия против коронавируса.

По данным Роспотребнадзора Тверской области, на 14 апреля 2020 года лабораториями ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области", ГБУЗ Центр им. В.П. Аваева, ФБУЗ ЦМСЧ №141 ФМБА России, ФГБОУ ВО ТГМУ обследовано 9203 человека, в том числе за последние сутки - 763.

- На сегодняшний день в Тверской области имеется достаточное количество тест-систем для проведения лабораторных исследований на COVID-19, - сообщает ведомство.

Отметим, что по информации оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области 14 апреля ситуация с коронавирусной инфекцией на территории региона не изменилась.

Подтверждено 75 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Трое заболевших выздоровели и выписаны из больницы. 72 человека проходят лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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