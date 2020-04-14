В Тверской области новых случаев заражения коронавирусом не зарегистрировано

14 Апр 2020 2020-04-14T10:48:49+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тверской области, по данным на 0:30 утра 14 апреля, не выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Актуальные данные опубликовал сайт Стопкоронавирус.РФ.

По-прежнему известно о трех выздоровевших из 75 зараженных в регионе. 72 человека остаются в больнице. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Напомним, накануне стало известно о 44 зараженных в Тверской области. Из заболевших 24 человека – контактировавшие с людьми, у которых ранее был подтвержден коронавирус. Они находились на режиме самоизоляции. 9 пациентов – медики, работавшие в московских клиниках.

Определен круг контактных лиц заболевших. Они также находятся под наблюдением.

Всего в России 14 апреля зафиксировано 2774 новых случая COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU