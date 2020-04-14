В Тверской области новых случаев заражения коронавирусом не зарегистрировано
В Тверской области, по данным на 0:30 утра 14 апреля, не выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Актуальные данные опубликовал сайт Стопкоронавирус.РФ.
По-прежнему известно о трех выздоровевших из 75 зараженных в регионе. 72 человека остаются в больнице. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Напомним, накануне стало известно о 44 зараженных в Тверской области. Из заболевших 24 человека – контактировавшие с людьми, у которых ранее был подтвержден коронавирус. Они находились на режиме самоизоляции. 9 пациентов – медики, работавшие в московских клиниках.
Определен круг контактных лиц заболевших. Они также находятся под наблюдением.
Всего в России 14 апреля зафиксировано 2774 новых случая COVID-19.
ИСТОЧНИК KP.RU
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