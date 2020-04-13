13 Апр 2020 2020-04-13T18:20:17+03:00

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В Твери изменился график работы травмпунктов. Экстренную медицинскую помощь взрослые и дети могут получить по адресам:

- Беляковский пер-к, д. 9 - ГБУЗ «Городская клиническая больница №1 им. В.В. Успенского»;

- ул. Орджоникидзе, д. 34 - ГБУЗ «Городская клиническая больница №6»;

- Петербургское шоссе, д.76/1 - ГБУЗ «Городская клиническая больница №7».

Пациентов принимают ежедневно с 8:00 утра до 19:00. В вечерние и ночные часы – с 19.00 до 08.00 - работает лишь один дежурный травмпункт.

- Травмпункт 6-й городской больницы не работает по субботам, а в будние дни только до 15 часов, в остальное время населению необходимо обращаться в травпункты 1-й или 7 городских больниц. Травмпункт 7-й городской больницы не работает в воскресенье, - сообщает областной Минздрав.

График работы травмпунктов Фото: областной Минздрав

ИСТОЧНИК KP.RU