2020-04-11T18:14:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Уникальные клапаны для аппаратов искусственной вентиляции лёгких изготовили бизнесмены в Тверской области

Оборудование уже передают в клиники
Олег ХАДАЕВ
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Те самые клапаны для ИВЛ. Фото: Иван Егоров.Те самые клапаны для ИВЛ. Фото: Иван Егоров.
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Интересную и актуальную, в период борьбы с коронавирусом, информацию, разместил на своей страничке в соцсети заместитель председателя Правительства Тверской области - министр экономического развития Тверской области Иван Егоров.

Он поведал, что во время селекторного совещания с руководителями промышленных предприятий региона, на котором обсуждали сложную экономическую ситуацию, сложившуюся из-за коронавируса, коснулись, в частности, вопроса производства специальных клапанов.

- Для оборудования коек кислородом и ИВЛ нужен специальный клапан... Они производились раньше в Европе, сейчас купить невозможно. Обсудили с промышленникам - и вот сегодня клапаны изготовлены и нам их привезли (Ржевская Электромеханика)! - восторгается Иван Егоров.

Ещё он рассказал о специальной конструкции из оргстекла, которая дополнительно защищает врачей при манипуляциях с пациентом. Она нужна врачам.

- Нам прислали фото, и через три дня у нас вся «переговорка» в этих штуках (ГЛАПС Тверь), сегодня отдадим в областную больницу. Чувствуем себя с бизнесом единой командой! - завершил свой пост Иван Егоров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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