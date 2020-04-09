2020-04-09T22:05:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тверской области: губернатор сообщил о дополнительных средствах для бизнеса

Глава региона вновь вышел в прямое телевещание
Александр ЖМУЛИН
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Губернатор вновь появился в эфире на ТВ. Фото: ПТОГубернатор вновь появился в эфире на ТВ. Фото: ПТО
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Вечером 9 апреля в прямом эфире телеканала «Россия 24» вновь появился губернатор Игорь Руденя. Отвечая на вопросы журналистки, глава региона дал на тот момент эксклюзивную информацию о выделении новых средств в поддержку малого и среднего бизнеса региона в сложных условиях пандемии.

Игорь Руденя сообщил, что на бюджетной комиссии региона решено дополнительно выделить около 612 млн рублей на займы для предпринимателей. Естественно речь идёт о кредитах, предоставляемых на выгодных для бизнеса условиях.

– К нам уже поступило более 30 заявок, – сказал Игорь Руденя.

Говоря про экономику, губернатор также напомнил о том, что в регионе разрешено работать 220 системообразующим предприятиям, о снижении ставок по налогам и т. д.

ИСТОЧНИК KP.RU

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