Коронавирус в Тверской области: губернатор сообщил о дополнительных средствах для бизнеса

9 Апр 2020 2020-04-09T22:05:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Вечером 9 апреля в прямом эфире телеканала «Россия 24» вновь появился губернатор Игорь Руденя. Отвечая на вопросы журналистки, глава региона дал на тот момент эксклюзивную информацию о выделении новых средств в поддержку малого и среднего бизнеса региона в сложных условиях пандемии.

Игорь Руденя сообщил, что на бюджетной комиссии региона решено дополнительно выделить около 612 млн рублей на займы для предпринимателей. Естественно речь идёт о кредитах, предоставляемых на выгодных для бизнеса условиях.

– К нам уже поступило более 30 заявок, – сказал Игорь Руденя.

Говоря про экономику, губернатор также напомнил о том, что в регионе разрешено работать 220 системообразующим предприятиям, о снижении ставок по налогам и т. д.

ИСТОЧНИК KP.RU