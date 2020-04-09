Полиция выявила фейк в интернете о смертях в больнице Твери

9 Апр 2020 2020-04-09T20:41:07+03:00

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В соцсетях обнаружен фейк об ужасах в одной из больниц Твери. УМВД России по Тверской области предупреждает, что эта информация не соответствует действительности.

Будьте осторожны и бдительны, не верьте любой информации в интернете, ориентируйтесь преимущественно на официальные источники и СМИ. Стражи правопорядка напоминают об ответственности за распространение заведомо ложной, фейковой информации.

За это положены административные штрафы. На граждан - в размере от 30 тысяч до 100 тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой. На должностных лиц - от 60 тысяч до 200 тысяч рублей. На юридических лиц - от 200 тысяч до 500 тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой.

ИСТОЧНИК KP.RU