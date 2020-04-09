Нерабочий месяц в Тверской области: в прокуратуре открыта горячая линия для сообщений о нарушении трудовых прав
В прокуратуре Тверской области с 10 по 24 апреля будет работать горячая линия для сообщений о нарушениях трудовых и социальных прав граждан в условиях объявленного Президентом РФ нерабочего месяца в связи с пандемией коронавируса.
По номеру телефона 8-980-630-03-87 можно сообщать о нарушениях закона и социальных гарантий работников, о предоставлении отпуска без сохранения заработной платы или увольнении, в том числе в связи с сокращением штата в условиях нерабочего месяца и режима самоизоляции.
Поступившая на телефон горячей линии информация будет проверена, и, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщает пресс-служба прокуратуры Тверской области.
ИСТОЧНИК KP.RU
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