Нерабочий месяц в Тверской области: в прокуратуре открыта горячая линия для сообщений о нарушении трудовых прав

9 Апр 2020 2020-04-09T18:58:30+03:00

По телефону можно сообщить о нарушении социальных гарантий в связи с нерабочим месяцев в Тверской области

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В прокуратуре Тверской области с 10 по 24 апреля будет работать горячая линия для сообщений о нарушениях трудовых и социальных прав граждан в условиях объявленного Президентом РФ нерабочего месяца в связи с пандемией коронавируса.

По номеру телефона 8-980-630-03-87 можно сообщать о нарушениях закона и социальных гарантий работников, о предоставлении отпуска без сохранения заработной платы или увольнении, в том числе в связи с сокращением штата в условиях нерабочего месяца и режима самоизоляции.

Поступившая на телефон горячей линии информация будет проверена, и, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщает пресс-служба прокуратуры Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU