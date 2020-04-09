В Твери ищут водителя, который сбил женщину на улице Крылова

9 Апр 2020 2020-04-09T18:39:53+03:00

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Группа розыска ОР ДПС ГИБДД УМВД России по г. Твери разыскивает очевидцев ДТП на улице Крылова. Авария произошла около 7:20 утра 9 апреля на улице Крылова в районе перекрестка с улицей Андрея Дементьева в Твери.

Водитель неустановленного автомобиля, предположительно "Киа Рио", наехал на женщину-пешехода, которая переходила дорогу в неустановленном месте. Водитель довез женщину до медицинского учреждения, при этом о дорожно транспортном происшествии не сообщил в полицию. После оказания помощи пешехода отпустили.

О происшествии в полицию сообщили медики. Номер автомобиля пешеход не запомнила. Сотрудники ГИБДД просят всех, кто имеет какую-либо информацию о ДТП (стал свидетелем, записал на видеорегистратор, знает очевидцев этого происшествия) обратиться по телефонам: 8(4822)66-78-41; 8(4822)66-78-54; 8(904)001-92-15.

ИСТОЧНИК KP.RU