В Твери двум пассажирам автобусов стало плохо в пути

9 Апр 2020 2020-04-09T18:11:27+03:00

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8 апреля на маршрутах Транспорта Верхневолжья двум пассажирам стало плохо. Первый инцидент произошел в автобусе №55. На конечной остановке водитель стал обходить автобус и увидел девушку, которая находилась в салоне без сознания.

На место вызвали скорую помощь.

- Никаких спасательных действий водитель не оказывал, потому что это противоречит его инструкции. Приехала скорая, девушку привели в чувство и увезли, - рассказали ТИА в пресс-службе оператора "Транспорт Верхневолжья".

Второй случай произошел на маршруте №205. В автобусе у одного из пассажиров произошел приступ эпилепсии. Водитель остановил автобус, через Центр координации вызвал скорую и находился рядом с человеком до её прибытия.

Пассажира доставили в больницу .

ИСТОЧНИК KP.RU