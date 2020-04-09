В Тверской области водитель на иномарке сбил подростка-велосипедиста

9 Апр 2020 2020-04-09T17:18:43+03:00

В Тверской области воитель на иномарк сбил велосипедиста Фото: УГИБДД России по Тверской области

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Авария случилась 9 апреля в районе дома №1Б на улице Ключевой в Нелидове Тверской области.

В региональном УГИБДД рассказали, что водитель, управляя автомобилем "Ауди", наехал на 15-летнего велосипедиста.

Пострадавший получил травмы не опасные для жизни и был доставлен в Нелидовскую ЦРБ. Водитель трезвый.

ИСТОЧНИК KP.RU