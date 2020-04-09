2020-04-09T17:18:43+03:00
Происшествия

В Тверской области водитель на иномарке сбил подростка-велосипедиста

ДТП произошло в Нелидове
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области воитель на иномарк сбил велосипедиста Фото: УГИБДД России по Тверской областиВ Тверской области воитель на иномарк сбил велосипедиста Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария случилась 9 апреля в районе дома №1Б на улице Ключевой в Нелидове Тверской области.

В региональном УГИБДД рассказали, что водитель, управляя автомобилем "Ауди", наехал на 15-летнего велосипедиста.

Пострадавший получил травмы не опасные для жизни и был доставлен в Нелидовскую ЦРБ. Водитель трезвый.

ИСТОЧНИК KP.RU

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