В Тверской области водитель на иномарке сбил подростка-велосипедиста
ДТП произошло в Нелидове
В Тверской области воитель на иномарк сбил велосипедиста Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария случилась 9 апреля в районе дома №1Б на улице Ключевой в Нелидове Тверской области.
В региональном УГИБДД рассказали, что водитель, управляя автомобилем "Ауди", наехал на 15-летнего велосипедиста.
Пострадавший получил травмы не опасные для жизни и был доставлен в Нелидовскую ЦРБ. Водитель трезвый.
ИСТОЧНИК KP.RU