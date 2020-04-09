За покушение на сбыт "тяжелого" наркотика будут судить жителя Тверской области

9 Апр 2020 2020-04-09T16:53:43+03:00

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Торжокским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ч. 1 ст. 318 УК РФ (покушение на сбыт в крупном размере наркотического средства, применения насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителей власти).

Установлено, что 5 февраля 2020 года мужчина пытался сбыть крупную партию наркотика через тайники-закладки на территории города Торжка. Однако, преступные действия злоумышленника были пресечены сотрудниками регионального УМВД России.

Пытаясь скрыться от полиции, мужчина распылил в глаза стражей порядка содержимое перцового баллончика.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU