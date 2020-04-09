2020-04-09T16:53:43+03:00
Происшествия

За покушение на сбыт "тяжелого" наркотика будут судить жителя Тверской области

Следователи завершили расследование уголовного дела
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Уголовное дело направлено в судУголовное дело направлено в судФото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Изменить размер текста:

Торжокским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ч. 1 ст. 318 УК РФ (покушение на сбыт в крупном размере наркотического средства, применения насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителей власти).

Установлено, что 5 февраля 2020 года мужчина пытался сбыть крупную партию наркотика через тайники-закладки на территории города Торжка. Однако, преступные действия злоумышленника были пресечены сотрудниками регионального УМВД России.

Пытаясь скрыться от полиции, мужчина распылил в глаза стражей порядка содержимое перцового баллончика.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Твери двум пассажирам автобусов стало плохо в пути
В Тверской области водитель на иномарке сбил подростка-велосипедиста
За покушение на сбыт "тяжелого" наркотика будут судить жителя Тверской области
За сутки в Тверской области провели 706 тестов на коронавирус
Клещи в Тверской области нападают, но не кусают
В Тверской области мужчина с тяжелым психическим заболеванием смог получить водительские права
Прокуратура помогла 21-летней девушке-сироте получить квартиру в Тверской области
Поддельный творог выявили в бюджетном учреждении Тверской области
Работникам предприятия в Тверской области не доплатили 140 тысяч рублей
Житель Твери попался на краже кофе из магазина
Браконьеры из Санкт-Петербурга подстрелили глухаря в Тверской области
Коронавирус в Тверской области: Парламент региона одобрил снижение налогов для бизнеса
Cкоро Пасха: В Твери пройдет виртуальный Фестиваль куличей
Коронавирус в Тверской области: В регионе вновь открыт ряд магазинов
Коронавирус в Тверской области: три тысячи человек вернулись к работе на Тверском вагонзаводе
Пьяный житель Тверской области пытался украсть из магазина алкоголь и сигареты
Театр юного зрителя приглашает на просмотр онлайн-спектакля "На дне"