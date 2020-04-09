2020-04-09T16:36:00+03:00
Коронавирус Covid-19

За сутки в Тверской области провели 706 тестов на коронавирус

Всего обследовано 6672 человека
Ольга ТРОФИМОВА
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За сутки в Тверской области провели 706 тестов на коронавирусЗа сутки в Тверской области провели 706 тестов на коронавирусФото: Борис КОКУРИН
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В Тверской области продолжается тестирование жителей на коронавирус. По данным регионального Роспотребнадзора на 9 апреля 2020 года, всего обследовано 6672 человека, за последние сутки - 706.

В ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области" проверили тесты 4470 человек, в том числе за истекшие сутки - 400 человек; на базе ГБУЗ Центр им. В.П. Аваева на COVID-2019 - 2145 человек, за последние сутки - 303; в ФБУЗ ЦМСЧ №141 ФМБА России - 57 человек, за последние сутки - трое.

Напомним, по последним данным в Тверской области подтверждено семь новых случаев заражения COVID-19. Всего в регионе выявлено 19 случаев заболевания.

Трое заболевших уже выздоровели и выписаны из больницы. 16 пациентов, с учетом вновь выявленных, продолжают лечение.

Управление Роспотребнадзора по Тверской области обращает внимание, что для жителей региона организована горячая линия по коронавирусной инфекции: 8-800-333-93-72.

Также в России действует единая горячая линия по коронавирусу: 8-800-2000-112.

Телефон единого консультационного центра Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43.

ИСТОЧНИК KP.RU

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